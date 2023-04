Zieke Theo Maassen zegt shows in Carré af

Volgens De Stentor heeft de cabaretier in een bericht aan bezoekers laten weten dat hij een ’fikse keelontsteking’ heeft en zijn stem kwijt is. „Schor fluisteren, meer heb ik niet in huis. Ik had er net zoveel zin in”, zou hij hebben gemeld.

De eerstvolgende voorstelling van Maassens tournee Onbekend Terrein is voor zaterdag gepland in Dordrecht. Die staat vooralsnog op de agenda.

Het belooft een drukke periode te worden voor de cabaretier. Onlangs werd namelijk bekendgemaakt dat Theo het Vpro-programma Zomergasten gaat presenteren.

Peuter weggestuurd

Bijna een maand geleden gebeurde er iets opmerkelijks tijdens een show van Theo Maassen in Antwerpen. Na een kwartier steeg na een lugubere en seksueel getinte grap plots kleutergeschater op uit het publiek. Na wat hilariteit in de zaal en een grap van Maassen kreeg de comedian het jonge kind in het vizier.

„Hoe oud ben je? (...) Drie jaar?!” stelde hij vast. „Hoe duur is een babysitter in België? Ik dacht dat Nederlanders gierig waren...” Om het gezelschap vervolgens vriendelijk maar kordaat te vragen de zaal te verlaten. „Sorry, maar ik doe mijn show niet voor een driejarige. Jullie krijgen je tickets terugbetaald, beloofd.”