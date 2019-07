Tony’s Chocolonely verrast door reep in Orange is the New Black

Hoe de makers erop kwamen om voor een reep van Tony’s te kiezen, weet de zegsvrouw niet. „We hebben geen idee hoe het de show in is gekomen. We hebben wel vaker repen gestuurd naar producenten van Netflix-series, maar we hebben er niet voor betaald om het de serie in te krijgen. Het is dus organisch gebeurd, ze vinden onze chocola vast heel lekker.”

Al in de teaser van de zevende reeks van de populaire Netflix-serie, die sinds vrijdag te streamen is, was de reep te zien. Het was dan ook feest in het pand in Portland toen de medewerkers het filmpje zagen. „We hebben met z’n allen staan gillen”, blikt de zegsvrouw terug. Volgens haar is het ook het seriedebuut van Tony’s Chocolonely in de Verenigde Staten. „Echt zo gaaf.”