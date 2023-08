Alec Baldwin mogelijk toch aangeklaagd voor dodelijk schietincident

Baldwin werd in 2021 aangeklaagd voor het schietincident, waarbij cameravrouw Halyna Hutchins om het leven kwam. De 65-jarige acteur heeft zelf herhaaldelijk gezegd dat hij de trekker nooit heeft overgehaald. Baldwins advocaten hadden ook analyses gedeeld die twijfel opriepen of het pistool tijdens het schietincident wel goed werkte. In april werd bekend dat Baldwin niet vervolgd zou worden. Maar in juni lieten de aanklagers weten dat er nieuwe aanklachten ingediend zouden worden als uit tests zou blijken dat het pistool niet defect was.

Het is momenteel nog onduidelijk of er naar aanleiding van het nieuwe rapport inderdaad een nieuwe aanklacht tegen Baldwin wordt voorbereid. Vakblad Variety schrijft dat er wel een formele aankondiging over de beslissing zal komen.

VIDEO: De politie deelde beelden van het fatale schietincident.