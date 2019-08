PETER DOUGLAS: ’Mijn zoon verweet me dat ik er nooit was!’

Ⓒ Facebook

PETER DOUGLAS staat al ruim dertig jaar op de planken als de Nederlandse FRANK SINATRA. Zijn doorbraak bij HENNY HUISMAN in de toen mateloos populaire Soundmixshow betekende een hoop werk. Maar daarvoor betaalde de zanger na zijn scheiding ook een hoge prijs: een confrontatie met zijn zoon – uitgerekend in de door hem veelvuldig bezongen stad ’New York, New York!’