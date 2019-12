Mijlpaal voor Mariah!

De kersthit All I Want for Christmas van Mariah Carey heeft na 25 jaar de eerste plaats in de Billboard-lijst behaald. Het nummer, dat tot nu ’slechts’ goed was tot plek drie, geldt als een van de grootste kersthits in de geschiedenis. De diva maakte het nummer toen zij 24 jaar oud was; pas in de loop der jaren kreeg het lied de legendarische status die het nu heeft.

Ⓒ Getty Images