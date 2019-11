Queen Elizabeth obsessie geworden voor Olivia Colman

„Ze is getraind om stoïcijns en sterk te zijn. Je ziet nooit wat ze denkt”, aldus Olivia, die de rol van Elizabeth op zich neemt in het komende derde seizoen van The Crown. „Dat is zo fascinerend.”

Voor Oscarwinnares Olivia is Elizabeth al min of meer bekend. Ze speelde haar eerder in de film Hyde Park on Hudson. In de nieuwe reeks van The Crown neemt Olivia de rol over van Claire Foy, die de jonge versie van Elizabeth speelde.