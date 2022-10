Eurovisie Songfestival volgend jaar in Liverpool

Het Eurovisie Songfestival wordt eigenlijk ieder jaar gehouden in het land dat de wedstrijd het laatst gewonnen heeft. Oekraïne won de 66e editie met het nummer Stefania, van Kalush Orchestra, maar vanwege de oorlog in het land heeft de EBU de editie verplaatst.

Het Eurovisie Songfestival vond al acht keer eerder plaats in het Verenigd Koninkrijk, de laatste keer in Birmingham in 1988.