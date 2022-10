Lucas & Steve maken themalied voor Huis van Oranje

„Wij zijn door de KNVB gevraagd om een speciaal anthem te maken voor het voetbalfeest in Huis van Oranje. Dat wilden we natuurlijk graag en we kunnen niet wachten om het nummer te draaien in een volle Johan Cruijff ArenA”, laten de dj’s in een verklaring weten.

De artiesten hadden bij het maken van het nummer „het gevoel van winnen in gedachten”, zo verklapt Steve. „Het is een feelgoodnummer geworden, maar het geeft ook een gevoel van euforie en strijd”, zegt hij. „Het is een goede feestplaat, natuurlijk met een Oranje-vibe.”

Fanevent

Oranjefans kunnen vanaf de tweede groepswedstrijd alle WK-duels van het Nederlands elftal live volgen op grote schermen in de Johan Cruijff ArenA, dat dan wordt omgedoopt tot Huis van Oranje. Voor de aftrap worden de supporters met een muzikale show vast in de stemming gebracht.

Eerder werd al bekend dat FLEMMING, Ronnie Flex, Typhoon en Emma Heesters bij de ’muzikale selectie’ van Huis van Oranje zitten. DJ La Fuente treedt in de rust van het duel tussen Oranje en Ecuador op.