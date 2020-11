’Verspreider plasseksvideo Patricia Paay gaat in hoger beroep’

De straf viel lager uit dan het OM had geëist. De officier van justitie eiste tegen V. een maand celstraf, waarvan twee weken voorwaardelijk, en een boete van 250 euro. Het is niet bekend of de andere verdachte Ernst van der S. (47), die een voorwaardelijke taakstraf van vijftig uur kreeg, ook naar het gerechtshof stapt.

De rechtbank sprak beide mannen vrij van het plegen van smaad. Wel maakten beide mannen zich schuldig aan belediging en auteursrechtinbreuk. „Ook voor deze feiten is tijdens de zitting om een vrijspraak gevraagd”, reageert de advocaat. Of het hoger beroep werkelijk doorgaat, is nog de vraag. „Op een later moment wordt definitief beoordeeld of het hoger beroep wel of niet wordt gehandhaafd.” Volgens de raadsman was de beroepstermijn van twee weken te kort om daar een definitieve beslissing over te nemen.

Bekijk ook: Patricia Paay teleurgesteld over vonnis verspreiders seksvideo

Patricia Paay heeft nog geen reactie gegeven op het hoger beroep. Eerder gaf zij al aan in een verklaring „licht teleurgesteld” te zijn over het vonnis. „Het gaat hier om volwassen mannen die willens en wetens dit gedaan hebben en totaal niet nagedacht hebben over wat dit kan aanrichten in iemands persoonlijke leven en carrière”, liet zei toen weten.

In 2017 lekte het beruchte plasseksfilmpje uit via sociale media.