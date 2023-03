Diederik Jekel wordt vader

„Geweldig ontroerend mooi fijn nieuws, toen we 22 weken geleden hoorden dat Eline zwanger is. Voor de tweede keer. Een half jaar daarvoor eindigde onze eerste zwangerschap in een miskraam”, schrijft hij bij een foto van de echo.

Ook is de aankomende vader heel trots op zijn Eline. „Ik ben ontzettend onder de indruk van @elinemadeleine, hoe ze alles aanpakt en met alles om gaat. We kijken enorm uit om deze nieuwe Bommelaar en bewoner van ons leuke landje en planeet te mogen ontmoeten. ❤❤❤”, aldus Diederik.

De twee vormen sinds 2021 een koppel. Vorig jaar mei is het stel gaan samenwonen in Zaltbommel en in het najaar heeft hij haar ten huwelijk gevraagd.