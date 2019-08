Beckhams vieren vakantie met Elton John

Vooral David Beckham leek het erg naar zijn zin te hebben. Op foto’s is te zien hoe hij samen met zijn kinderen meerdere keren vanaf de boot het water in springt.

Ⓒ BSR Agency

Victoria bleef ondertussen veilig op het droge, maar werd door haar man af en toe op een liefdevolle zoen getrakteerd. Ook Elton John waagde zich niet aan een nat pak.

Ⓒ BSR Agency

Vorig jaar vierden de twee gezinnen ook al samen vakantie. Harry en Meghan kwamen onlangs onder vuur te liggen nadat ze een bezoek aan de zanger brachten. Ze gebruikten namelijk een privévliegtuig om de reis af te leggen. Het was hun vierde trip met de jet in elf dagen tijd. Elton nam het op Twitter op voor het stel. „Ik voel mij vreselijk vanwege de vervormde en hatelijke berichtgeving in de media. Prins Harry’s moeder, prinses Diana, was een van mijn meest dierbare vrienden. Ik voel mij verplicht om Harry en zijn gezin te beschermen tegen de pers, die heeft bijgedragen aan de vroegtijdige dood van Diana.”