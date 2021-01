Recensie ’The wide, wide river’: De rijkdom en de schoonheid

Bij het horen van de term ’folk singer-songwriter’ denk je al snel aan tokkelende eenlingen. De Schotse James Yorkston (49) pakt het al jaren uitvoeriger aan. Die laat zich omringen door trio’s, bands en op het nieuwe album The wide, wide river weer door het bonte, Zweedse gelegenheidsgezelschap The Second Hand Orchestra. Die hulptroepen wijzen de weg, zo redeneert Yorkston, die zelf slechts volgt.