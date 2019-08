Morgan reageert op zwangerschap Rodanya

In een clip op YouTube bevestigt Morgan dat hij inderdaad samen met Rodanya een kindje krijgt. „Een klein jongetje. Ik zie dat als een zegening, een blessing.”

Hoewel hij zijn toekomstige zoontje als ’iets supermoois’ ziet, hield hij tot nu toe zijn lippen stijf op elkaar. „De kleine heeft daar niet voor gekozen”, legt hij uit. „Het is een levend kindje straks die niet heeft gekozen bedolven te worden onder speculaties en meningen van mensen. Rodanya en ik zijn in de schijnwerpers gekomen, maar een klein kindje kiest daar niet voor. Daarom vind ik dat dat soort dingen niet op social media besproken hoeven te worden.”

Ook reageert Morgan op de geruchten dat hij niets te maken zou willen hebben met de baby. „Dat is totaal niet waar, ik moest het wel even laten bezinken want het was onverwachts. Het is puur omdat ik dit soort dingen eigenlijk niet voor sociale media vindt en privé moet houden.”