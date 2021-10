Annemarie Keizer beledigd door gratis botox-aanbiedingen

„Zo nu en dan krijg ik uitnodigingen van bedrijven uit de cosmetische sector. Werkzaam op het gebied van liposuctie, fillers, botox of haarextensions. ’Vrijblijvend’ zou ik daar dan gebruik van mogen maken. Ik vat deze invites niet bepaald op als compliment”, schrijft de Volendamse in haar bericht. „Blijkbaar voldoe ik niet aan een ’perfect’ plaatje en kan er volgens deze cosmetici nog een hoop aan mij worden ’gesleuteld’.”

Keizer heeft de behandelingen naar eigen zeggen niet nodig omdat ’het zogenaamde ideaalbeeld van grote borsten, volle lippen, een slank postuur en zeker geen lijntjes of rimpels in het gezicht ook maar ooit door iemand verzonnen is’. Ze ziet liever dat mensen zich richten op wat ze wél mooi vinden aan zichzelf in plaats van dat ze zich blindstaren op wat er niét mooi is. „En als je gelukkiger wordt van een ingreep aan je gezicht of lichaam moet je dat uiteraard doen!! Maar laat je niet gek maken door een ander.”