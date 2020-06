OG3NE wil verlichting brengen met thuisconcerten

„Muziek maken is een goede afleiding”, zegt de 25-jarige zangeres tegen BuzzE. „We hebben ons de afgelopen tijd ontzettend vermaakt en veel leuke dingen meegemaakt dankzij onze Home Isolation Video’s. Maar het mooiste is natuurlijk om te zien dat andere mensen er zo gelukkig van worden.”

Afgezonderd in hun eigen huizen filmden Lisa, Amy en Shelley zichzelf zingend op hun telefoons en monteerden dat later tot een video. De filmpjes werden tienduizenden keren bekeken en hun versie van Bohemian Rhapsody van Queen ging zelfs viral op sociale media.

Afleiding

Dat mensen er zo blij van worden, is precies de reden waar OG3NE het voor doet. „Gewoon even wat leuks, een beetje afleiding en niet te veel stress aan het hoofd, al is het maar voor een paar minuten. Heel leuk dat dat zo heeft mogen uitpakken”, vindt Lisa.

Al heel snel kwam ook het idee om weer te gaan optreden. Het eerste concert, half mei, werd een succes. Zeker 10.000 mensen keken, na een stroeve start met wat technische problemen, mee. Dat is al meer dan een halve Ziggo Dome. „Heel erg gaaf. Vooral als je je bedenkt dat er in principe nog veel meer mensen zitten te kijken, want een gemiddeld huishouden zit al op zo’n 2,7 personen.”

Entertainers

Het tweede concert dat zondagavond op de planning staat, wordt compleet anders als de eerste. „We hebben zo veel nummers door de jaren heen gemaakt en veel liedjes al in de thuissituatie-video’s gedaan dat we daar heel makkelijk een compleet nieuwe show van kunnen maken.”

Het optreden is „iets negatiefs naar iets positiefs ombuigen”, stelt Lisa. „Wat kunnen doen om een beetje verlichting te brengen. We blijven natuurlijk entertainers. Die zijn natuurlijk altijd nodig. Vooral in deze tijden.”