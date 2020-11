Geen digitale Chadwick Boseman in Black Panther 2

„Er is maar één Chadwick en die is niet langer onder ons”, zegt uitvoerend producent Victoria Alonso in de Argentijnse krant Clarín. „Onze koning is helaas gestorven in het echte leven. We nemen de tijd om te zien hoe we terugkeren en wat we gaan doen om zijn hoofdstuk te eren en om te verwerken wat ons is overkomen. Het was zo onverwacht, zo pijnlijk en vreselijk.”

Het vervolg werd vorig jaar aangekondigd, toen nog met het idee dat ook Chadwick erin zou gaan spelen. De acteur overleed echter afgelopen zomer op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Hij was al enige jaren ziek, maar had dat nooit bekendgemaakt. „Chadwick was niet alleen een prachtig mens, zijn personage heeft onze productie ook naar een hoger niveau getild en geschiedenis geschreven”, zegt Alonso.

Het vervolg op Black Panther (2018) moet in 2022 uitkomen.