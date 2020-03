Selena Gomez doneert aan ziekenhuis

„Ik dank iedere medewerker in de zorg die zijn of haar gezondheid op het spel zet om anderen te helpen. Ik doneer aan het Cedars Sinai ziekenhuis in Los Angeles, omdat ze een tekort hebben aan mondkapjes en beademingsapparatuur. Ze hebben goed voor mij gezorgd en nu is het mijn beurt om mijn dankbaarheid te tonen”, twitterde ze. De hoogte van haar gift is niet bekend.

Met haar donatie sluit Gomez aan in een lange lijst van sterren die iets doen om de zorg voor Covid-19-patiënten te steunen. Zondag gaf Elton John nog een huiskamerconcert, hij zong Don’t let The Sun Go Down On Me en ook nog een klein stukje van Lizzo’s hit Juice. Ook artiesten als Billie Eilish, Dave Grohl, Mariah Carey en Alicia Keys deden mee. De Backstreet Boys zongen alle vijf vanaf een andere locatie samen hun hit I Want It That Way.

De actie van Elton John bracht tot nu toe zeker een miljoen dollar op. Dat geld gaat naar twee instellingen die strijden tegen de uitbraak van het longvirus.