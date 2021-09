Schaakgrootmeester start miljoenenstrijd tegen Netflix om The Queen’s Gambit

Premium TV

Jacob uit B&B Vol Liefde zwijgt niet langer

De romantiek in Jacobs Portugese bed and breakfast was ver te zoeken. Juist hij had zo gehoopt om zijn droomvrouw te vinden in het datingprogramma B&B Vol Liefde, maar al vrij snel werd duidelijk dat er geen klik was tussen Monica, Jennie, Anita en Segrun en de gefortuneerde villa-eigenaar. In z...