Kevin Spacey zegt onschuldig te zijn in MeToo-zaak in Londen

De 63-jarige Oscarwinnaar was niet fysiek aanwezig bij de rechtbank, maar sprak via een videoverbinding. Het ging om een gerechtelijke hoorzitting over de nieuwe zaken in Londen die dit najaar tegen Spacey zijn aangespannen. Spacey had eerder voor de rechtbank al verklaard onschuldig te zijn in de andere vijf zaken. De verwachting is dat de inhoudelijke behandeling van alle zaken deze zomer plaatsvindt.

De Hollywood-acteur werd in 2017 door meerdere mannen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zorgde ervoor dat de acteur kort daarna moest vertrekken uit de populaire Netflix-serie House of Cards. Meerdere zaken in de VS werden geschikt of geseponeerd.