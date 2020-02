Herinneringen van ’een stuk verdriet’

Het grootste slachtoffer: Bart Chabot, een alle dagen heel druk kind dat van de norm afweek. Een joch dat zijn weinig liefdevolle ouders tot wanhoop dreef. Vooral zijn vader – rijksambtenaar vol ambitie – kon zijn woede maar nauwelijks beteugelen. Niet zelden strafte zijn hand zo hard dat de kleine jongen op zijn benen rondtolde. Om vervolgens nog toegebeten te worden: „We hadden jou nooit op de wereld moeten zetten. Kon ik het maar uitvlakken, die geboorte van je.”

Dat schrijver, dichter, performer en Herman Brood-biograaf Bart Chabot op zijn zachtst gezegd geen gelukkige jeugd had gekend, was bekend. In interviews liet hij zich meermalen ontvallen dat hij gebroken had met zijn vader en moeder om die reden. Nu zijn beide ouders zijn overleden, heeft hij een hartverscheurend mooie autobiografische roman over zijn pijnlijke jongensjaren geschreven.

Geen kille afrekening

Verwacht geen kille afrekening met zijn pa en zijn ma. Chabot mag dan naar eigen zeggen in zijn jeugd als het ware een paar keer zijn overleden, ze hebben hem er niet onder gekregen. Zijn humor, zijn empathie en zijn verwondering over de wereld om hem heen zijn fier overeind gebleven. Met dank aan zijn innerlijke veerkracht, zijn rock-’n-roll-vrienden, zijn vrouw Yolanda en zijn vier zonen.

Chabot heeft er een fraaie, poëtische roman van gemaakt met magisch-realistische trekjes. Met mildheid en zelfs een liefdevolle blik schetst hij zijn kindertijd en de moeilijke band met zijn ouders, die nooit, zelfs niet als hij volwassen is, zal verbeteren. Zonder schaamte vertelt hij over de pesterijen op school. Want niet alleen op zijn ouders werkt zijn aanwezigheid als een rode lap op een stier. Ook leraren blijken soms onmiddellijk en zonder aanwijsbare reden een gloeiende hekel aan hem te hebben.

Stuntelig

Dan wordt hij, nog voordat hij het klaslokaal is binnengestapt, al de les uitgestuurd. Buiten op straat kan hij – de stuntelige, gevoelige jongen – zomaar ineens aangevallen worden door een grote knul, die overduidelijk bloed ruikt. Chabot wordt een meester in het zich ongezien door Bezuidenhout verplaatsen. Hij droomt van sterven. Verdwijnen in het niets. Verstopt in een nis tussen de fietsenschuurtjes, onder het tuinafval.

Mijn vaders hand roert tot tranen toe. En maakt dat je de schrijver spontaan een knuffel wil geven. Slachtoffers worden soms daders. Maar Chabot – en dat pleit voor hem – is die weg nooit ingeslagen. Hij koos in zijn volwassen leven niet voor wrok of haat, maar voor veilige afstand, liefde, het vaderschap en voor de kunst. Kortom, de beste weg om het leven lichter te maken.

✭✭✭✭✩