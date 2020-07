Conan O'Brien gaat eigen show weer op locatie maken

O'Brien nam zijn shows voor het kanaal TBS voorheen op in de Warner Bros-studio in Burbank. Sinds eind maart zat hij noodgedwongen thuis vanwege de coronacrisis. De talkshowhost nam zijn programma vervolgens op met een iPhone vanuit zijn woonkamer. De interviews nam hij af via Zoom.

In de comedyclub zal O'Brien nog geen publiek om zich heen hebben. Bij de opnames mag alleen een klein team van de productie aanwezig zijn.