’Twitteraccount Eva Jinek gehackt’

„Beste mevr. Jinek, uw account is gehackt. Dit is een vriendelijk verzoek om uw wachtwoord te veranderen en de memo met inloggegevens boven de studio in het opmaak hok weg te halen”, viel er te lezen. De hacker sloot af met ’Arsène Lupin’, wat een verwijzing lijkt naar de razend populaire gelijknamige serie op Netflix.

Daniël Verlaan, die zelf het boek ’Ik weet je wachtwoord’ heeft geschreven, haastte zich te melden dat hij in ieder geval niet de verantwoordelijke was. Wel schrijft hij ’dit soort stunts’ te kunnen waarderen. Later in de middag twittert hij: „De hack is gepleegd door twee pubers die tijd geleden mee waren met een gast van Jinek en daar het wachtwoord zagen slingeren, die tot hun verbazing nog steeds werkte. Toen stuurden ze het berichtje. Ik vind het wel cute.”

Vlak na het bericht over de hack veranderde het twitteraccount van Jinek weer snel naar het normale en twitterden de makers: „Beste Arsène Lupin, Dank voor uw inbraak! Dat was een wake-up call die we goed konden gebruiken. Ons account is u weer veilig! We gaan ons best doen om het zo te houden :)”, aldus team Jinek.

Of het account nou werkelijk gehackt is of dat het om een stunt gaat is niet duidelijk. RTL verwijst naar aanleiding van vragen van De Telegraaf naar de reactie van team Jinek. En anders zal er ongetwijfeld dinsdagavond in het programma over gesproken worden.