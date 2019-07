Stalkende hacker Jessica Alba slaat opnieuw toe

„Nazi-Duitsland is onschuldig, wat jullie ook zeggen”, was een van de berichten die dinsdag verschenen in de Insta Stories van de 38-jarige actrice. De hacker vindt ook dat Duitsland de Tweede Wereldoorlog had moeten winnen en hij wijdde meerdere berichten aan YNW Melly, die binnenkort terechtstaat voor een dubbele moord. Volgens de saboteur is de rapper onschuldig. Hij roept op tot protesten tegen president Trump totdat de rapper weer op vrije voeten is.

Vreemd genoeg toonde de hacker ook berouw voor zijn daden. „Ik houd van je Jessica. Vergeef mij alsjeblieft. Ik kijk al naar je films sinds ik zes jaar oud ben.” Alle berichten zijn inmiddels verwijderd, maar Daily Mail wist screenshots van de posts te maken.

Afgelopen zondag werd de Twitter van Jessica ook al gehackt. Er verschenen tweets waarin Hitler werd geprezen, waarin 50.000 dollar werd geboden om gehandicapte homo’s te vermoorden en waarin Trump werd opgeroepen rapper YNW Melly vrij te laten.