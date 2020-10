Jussie Smollett maakt regiedebuut

Volgens Deadline gaan de opnames van de film binnenkort van start. Namen van castleden zijn nog niet bekendgemaakt. B-Boy Blues, gebaseerd op de gelijknamige boekenserie van James Earl Hardy, volgt de relatie tussen journalist Mitchell en een fietskoerier Raheim in het New York van begin jaren 90.

Smollett is tevens een van de producenten van de film. Hij heeft samen met een investeerder productiehuis SuperMassive Movies opgericht, dat zich gaat richten op kleinere films gemaakt door leden uit de lhbtq-gemeenschap, vrouwen en minderheden.

De advocaten van Smollett hebben vorige maand een rechter in Chicago gevraagd alle aanklachten tegen de Empire-acteur te laten vallen. De stad klaagt hem aan wegens het doen van een nepaangifte. Smollett beweerde begin 2019 dat hij slachtoffer was geworden van een homofobische, racistische aanval op straat. Volgens de politie en aanklagers daar heeft hij de aanval in scène gezet, om met de extra aandacht die dat hem zou opleveren zijn salaris op te kunnen krikken.