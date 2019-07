The Lion King brengt wereldwijd miljard dollar op

Het is alweer de vierde Disneyfilm die dit jaar over een opbrengst van een miljard dollar heen gaat. Vorige week stond de teller voor Aladdin op dit bedrag en ook Avengers: Endgame en Captain Marvel passeerden de mijlpaal. Naar verwachting zal Disney later dit jaar ook met krakers als Frozen 2 en de nieuwe Star Wars-film de vlaggen uit kunnen hangen.

The Lion King scoort ook in Nederland enorm. Zo werd maandag bekend dat al meer dan een miljoen bezoekers, sinds de Nederlandse première op 17 juli, afkwamen op de avonturen van leeuwenwelpje Simba en zijn vrienden. Volgens Disney haalde geen enkele andere film die mijlpaal sneller.

De remake, met de stemmen van onder anderen Beyoncé en Seth Rogen, vertelt het verhaal van Simba die zijn vader Mufasa op moet volgen als koning van de savanne. Als Mufasa overlijdt en oom Scar de troon opeist, vlucht Simba om ergens anders een nieuw leven op te bouwen.