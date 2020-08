Sylvie mag niet trouwen in de kerk

Nog een paar weken, dan is Sylvie opnieuw een getrouwde vrouw. Ⓒ BSR Agency

Nog een paar weken en dan treedt SYLVIE MEIS (42) in het huwelijk met kunstenaar NICLAS CASTELLO (42). In Florence zal het, omringd door zo’n zeventig gasten, dagenlang feest zijn. Een kleine domper op de pret... Sylvie mag niet in de kerk trouwen.