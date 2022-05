Margot Robbie in nieuwe Ocean’s-film

Dat bevestigt Warner Bros aan E! News. De productie begint volgende lente, schrijft de nieuwssite. Ook de man van de Wolf of Wall Street-actrice, Tom Ackerley, helpt mee als producent. Entertainmentblad The Hollywood Reporter schrijft dat het een typische Ocean’s Eleven-film is die zich afspeelt in het Europa van 1960.

Het originele Ocean’s Eleven stamt uit 1960, met acteurs als Frank Sinatra en Dean Martin. De film werd gereboot in 2001 met onder anderen Brad Pitt en George Clooney. Later volgden de films Ocean’s Twelve, Ocean’s Thirteen en de vrouwenvariant Ocean’s Eight, met onder anderen Sandra Bullock en Rihanna.

Roach regisseerde eerder films als Bombshell (2019) en Trumbo (2015).