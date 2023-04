Acteur Jonathan Majors gedumpt door management

De aanklacht tegen de acteur komt van een anonieme, 30-jarige vrouw. Ze zou in het ziekenhuis zijn opgenomen met verwondingen aan haar hoofd en nek en beschuldigt Majors daarvan. Hij moet waarschijnlijk 8 mei voor de rechter verschijnen.

Majors is onder meer te zien in Creed III en Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Hij heeft net de opnames voor de Marvel-serie Loki achter de rug en voor zover bekend gaat die gewoon door.