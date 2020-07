Tino Martin maakt debuut als acteur in romantische komedie

De zanger heeft erg veel zin in het nieuwe avontuur. „Ik kan het zelf niet geloven, maar ik ga in een film spelen. Ik wilde graag een nieuwe uitdaging, iets anders doen. Ik heb meteen ja gezegd, zelfs zonder het script te lezen!”

Martin zal niet als zichzelf op het witte doek verschijnen. „Ik speel niet mezelf. Mijn personage is een man die opgaat in zijn hobby en daardoor zijn vrouw niet meer ziet staan.” Volgens hem zit er al veel voorbereiding in de rol. „Ik ben mezelf erg goed aan het voorbereiden door het script uit m’n hoofd aan te leren en met mijn tegenspeelster samen te zitten.”

Naast een filmrol vertolken, zal Martin ook verantwoordelijk zijn voor de titelsong van de film. „Het zingen en liedjes maken is natuurlijk ook te gek. Het is een romantische komedie dus het wordt een vrolijk en gezellig nummer.”

De nieuwe film zal begin volgend jaar uitkomen en naast Martin zal ook Yolanthe Cabau een rol gaan vertolken.