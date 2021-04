’Charles sprak na uitvaart Philip twee uur met William en Harry’

De drie zagen elkaar bij Windsor Castle, nadat Harry en William daarvoor al na de dienst de St George’s Chapel samen met Catherine verlieten. „Harry en William leken wat meer op hun gemak en dat leek voor Charles een kans om samen met hen te praten”, vertelt een paleisingewijde aan The Sun. De Queen vertrok direct na de uitvaart richting haar appartement. Hoewel meerdere genodigden al vrij snel huiswaarts keerden, bleven Charles en zijn zonen in het kasteel.

„Het is niet bekend wat er precies achter gesloten deuren is gezegd, maar het is onvermijdelijk dat ze het over Megxit en het interview met Oprah hebben gehad”, aldus de insider. Inmiddels lijkt er dus een sprankje hoop dat de bekoelde band tussen Harry en William ooit weer beter zal zijn.

Bekijk ook: Prins Harry vliegt maandag weer terug naar Amerika

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving van Page Six dat Harry maandag met het vliegtuig weer huiswaarts zou keren, claimen bronnen tegenover de Britse tabloid dat de prins na het gesprek met zijn vader en broer van gedachten is veranderd en overweegt in Groot-Brittannië te blijven voor de 95e verjaardag van koningin Elizabeth aankomende woensdag.