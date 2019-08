Oeps! Chase Crawford voor paal in nieuwe promo

Amazon trakteerde nietsvermoedende fans van de serie The Boys op een wel heel pikante foto. Op een in theorie zeer onschuldige kalender van de serie bleek namelijk ook een onbewerkte foto van acteur Chase Crawford te staan. In tegenstelling tot de andere gladgestreken foto’s is bij de afbeelding van Chase juist een wel heel opvallende bobbel zichtbaar.

De voormalige Gossip Girl-acteur verbluft zijn fans terwijl hij in een superstrak superheldenkostuum uit zee lijkt op te rijzen. Chase is echter niet de enige die fier overeind staat op de foto. Ook zijn ’kleine vriend’ komt om de hoek de kijken en dat zorgt voor heel wat hilariteit én aanbidding op sociale media.

„Ik wil gewoon God bedanken voor Chase Crawford en die poster die net uit is gebracht”, schrijft een fan. „Als dit een satirische shoot was om ervoor te zorgen dat ik naar The Boys ga kijken, is dat gelukt”, reageert een ander. „Wie is de grootste jongen in The Boys? Ik denk dat ik het wel weet”, grapt een ander bij de foto.