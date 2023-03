Adele dacht na over stoppen met optreden na Las Vegas-drama

Adele kondigde in januari vorig jaar, een dag voor de aanvang van haar eerste Las Vegas-show, aan dat alle 24 shows niet konden doorgaan. Dat kwam haar toen op veel kritiek te staan van fans.

„Ik weet zeker dat jullie gehoord hebben van de moeilijke start die mijn optredens in Las Vegas gekend heeft”, begon Adele te vertellen aan haar publiek. „Anderhalf jaar geleden had ik het lef om voor mezelf op te komen, omdat ik wist dat er iets niet goed was. Ik heb veel mensen teleurgesteld”, aldus Adele over het cancelen van de shows. „Maar als ik mezelf in de steek had gelaten, had ik waarschijnlijk nooit meer opgetreden en jullie dus niet meer gezien.”

Al met al is Adele blij dat ze haar concerten destijds heeft verplaatst. „Ik ben ook blij dat jullie hier allemaal zijn.” Een maand geleden barstte de zangeres al in tranen uit tijdens een show in Las Vegas toen ze het uitstellen van haar shows besprak met het publiek.

Ook heeft Adele bekendgemaakt dat ze doorgaat met haar shows in Las Vegas. ”34 avonden is niet genoeg, dus ik kom terug.”