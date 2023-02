Stuntdubbel Eminem overleden na aanrijding

Shepard overleed op 31 januari na een tragisch ongeval met een vrachtwagen. Dat laat zijn broer Kyle dit weekend aan TMZ weten. De man probeerde op die noodottige dag over te steken, maar zag daarbij een pick-up truck over het hoofd. Shepard werd na de aanrijding met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Ryan Shepard laat twee dochters van zeven en elf jaar oud achter. De bestuurder van de pick-up was ongedeerd.

Ryan trad in de jaren 2000 regelmatig op als stuntdubbel van de rapper. Hij was vooral bekend door zijn rol van Rap Boy, het alter ego van Eminem. De stuntdubbel gaf ook acte de présence tijdens Eminem’s Anger Management Tour in Europa en Japan én hij was in D12’s Purple Hills-muziekvideo te zien als Eminems ’kloon’.

Tekst loopt verder onder de foto.

Ryan Shepard als Rap Boy tijdens de MTV Movie Awards in 2002. Ⓒ Getty Images

Meer recentelijk werkte Shepard voor Elon Musk als testautomatiseringsingenieur bij SpaceX. Daarvoor werkte hij jarenlang voor Disney als werktuigbouwkundig ingenieur.