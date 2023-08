Carmen Pfaff (67) thuis overvallen: ’Ineens stonden er drie mannen in de woonkamer’

Carmen Pfaff (67) is vrijdag in haar eigen woning overvallen, toen ze alleen thuis was. Het politieonderzoek is momenteel in volle gang.

„Mama was thuis aan het strijken, toen ineens drie mannen de woning binnendrongen en in de woonkamer stonden”, bevestigt dochter Kelly. Wat daarna precies gebeurde en wat de schade en de buit zijn, mag ze nog niet delen voor de politie het onderzoek heeft afgerond. „Maar we weten zelf ook niet veel, we mogen zelfs het huis nog niet in”, klinkt het. Met haar moeder lijkt het goed te gaan, „al is ze wel uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis, voor onderzoeken.” Daarnaast vraagt Kelly „om de privacy van de familie verder te respecteren.” In mei kreeg Carmen nog een hersenbloeding in het vliegtuig, op weg naar het Spaanse eiland Mallorca. Ze werd na enkele dagen gerepatrieerd, waarna een intense revalidatie volgde. Privé nieuwsbrief Dagelijks het laatste nieuws over de sterren en royals. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.