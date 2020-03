Miljoenenverlies voor musea

Benno Tempel: „Ik prijs me gelukkig dat we in Nederland wonen.”

Nu de musea gesloten zijn, betekent dat niet dat het personeel niets om handen heeft. Sterker nog: voor de meeste museumdirecteuren is het juist nu alle hens aan dek om de economische schade voor de organisatie zoveel mogelijk te beperken. Volgens cijfers van de Nederlandse Museumvereniging gaat het in totaal om een omzetverlies van 10 miljoen euro per week. Benno Tempel, directeur van het Kunstmuseum Den Haag, heeft becijferd dat de huidige coronacrisis zijn museum zeker 25% omzetverlies zal gaan kosten. „Dat betekent voor ons iets meer dan 100.000 euro gemiddeld per week aan inkomstenderving.” Als de ’intelligente lockdown’ langer gaat duren dan tot 1 juni kan het zelfs meer worden.