Toch geen annuleringen voor Meilandjes

„Wel kregen we enkele mailtjes waarin men bezorgd is of wij er wel zullen zijn als men arriveert”, aldus Erica. „Deze mensen heb ik gerust kunnen stellen, want wij draaien het hele seizoen 2020 au chateau met veel enthousiasme!”

Maandag werd bekend dat de Meilandjes terug naar Nederland gaan. Chateau Meiland was de afgelopen maanden een enorme kijkcijferhit. Het tweede seizoen trok wekelijks meer dan een miljoen kijkers en ook de kersteditie trok een miljoenenpubliek. Eerder dit jaar won het programma de Gouden Televizier-Ring. Het derde seizoen is later dit jaar te zien bij SBS6.