Coronaprotocol voor Hollywood in de maak

„We weten nog niet óf het ons gaat lukken”, erkent een woordvoerder van DGA. „We denken er natuurlijk al langer over na. Maar we willen wel alle mogelijkheden verkennen en alles in het werk stellen om met een plan te komen.”

Ook gaat de vakbond van regisseurs kijken of er een manier kan komen om bioscopen toch open te stellen voor publiek in de 1,5 metersamenleving. Ook in Nederland wordt hier over nagedacht, al is er in het bestuur van filmkoepel NVBF ruzie ontstaan over het plan dat bioscoopreus Pathé heeft ontwikkeld. De kleinere filmtheaters kunnen niet uit de voeten met het voorstel omdat dit alleen is toegespitst op zogenoemde multiplex-theaters.

Soderbergh maakte onder meer de Ocean’s Eleven-trilogie en de film Contagion, waarin de wereld wordt overspoeld door een dodelijk virus. De film is een van de meest bekeken titels op streamingdiensten sinds het begin van de pandemie.