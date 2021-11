Verbazing bij VI: Thomas van Groningen verdient minder dan Emma Wortelboer

In radioshow The Friday Move krijgt Thomas, die vanaf januari officieel aan de slag gaat bij omroep WNL, van Emma de vraag hoeveel hij gaat verdienen. Wanneer de politiek commentator aangeeft het niet helemaal zeker te weten, wil hij wel van de BNNVARA-presentatrice weten wat er bij haar binnenkomt aan salaris. „Ik verdien 73.000 euro per jaar”, zegt Emma, waarna Thomas antwoordt: „Daar zit ik wel onder.”

Belachelijk, vinden de mannen van VI. „Dat is toch een reden om gelijk te stoppen, hè?”, zegt René van der Gijp. „Ja, kom op hé. Die heeft zich laten piepelen, die Thomas.” Volgens Gijp is de verslaggever – die naar verluidt vertrok, omdat hij sinds zijn opwachting in de Talpa-show minder serieus werd genomen op het Binnenhof – veel meer op zijn plek aan tafel bij VI. „Op1, als daar gelachen wordt, bellen ze de politie. Doe niet zo raar! Wíj namen hem serieus, maar dáár... Moet ie niet doen, joh.”

(Tekst gaat verder onder de video.)

Ondertussen heeft Talpa alweer een nieuwe verslaggever naar voren geschoven die het politieke nieuws moet duiden: Sam Hagens. En dat de Hart van Nederland-journalist niet op zijn mondje is gevallen, is ook Johan Derksen opgevallen. „Ik begrijp niet waarom Thomas heeft gekozen voor Op1, hij had altijd hier moeten blijven. Nou hebben wij déze lastpost.” Lachend: „Ik moet zo dadelijk even met hem praten.”