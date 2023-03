Alle concerten Acda en de Munnik uitverkocht: ’Echt niet verwacht’

„Dit hadden we echt, echt niet verwacht. We hebben geen data meer in oktober maar we gaan in gesprek met de Ziggo Dome om te kijken of er dit jaar nog iets mogelijk is”, schrijven Acda en de Munnik op Instagram.

Tekst gaat verder onder de video. Video: zó kondigden Acda en de Munnik hun comeback aan.

De kaarten voor het reünieconcert op 28 oktober waren zaterdagochtend zo snel uitverkocht, dat direct een tweede optreden werd aangekondigd. Ook kaarten voor die show waren in een mum van tijd uitverkocht, waarna een derde concert werd toegevoegd dat inmiddels is uitverkocht.

Thomas Acda en Paul de Munnik kondigden donderdag hun terugkeer als duo aan. Het duo ging in 2015 uit elkaar. Naast de aankondiging van het reünieconcert op 28 oktober, brachten Acda en de Munnik ook een nieuwe single uit genaamd Morgen wordt fantastisch.