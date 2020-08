Gravin Eloïse geschokt door Beiroet: ’Familie van vriend nu in ziekenhuis’

Ze schrijft bij de video, met heftige beelden van de explosie die de hoofdstad van Libanon disdagmiddag overviel: „Familie van een vriend is nu in het ziekenhuis. Dit is verschrikkelijk, help door te doneren.” Ze hoopt dat iedereen veilig is.

Haar volgers wensen haar sterkte met de familie van haar vriend, ’en de rest van de mensen die daar waren’, zo meldt Shownieuws die het TikTokfilmpje deelde.

Ook op haar Insta Stories deelt gravin Eloïse beelden van de explosie en doet ze een oproep om te doneren.

Na de explosies in de Libanese hoofdstad, waarbij – zo was woensdag begin van de avond bekend – al zeker 135 mensen zijn overleden, liggen er naar verwachting nog veel mensen levend onder de ingestorte gebouwen. Een Nederlands reddingsteam is intussen naar Libanon om mensen onder het puin vandaan te halen.