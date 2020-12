Jochem Myjer minder vaak op het podium: ’Niet leuk om jezelf te zien lijden’

In de talkshow blikt hij terug op zijn documentaire Jochem Myjer - Nog eentje dan van regisseur Suzanne Raes. Daarin is te zien hoe het leven van drie optredens per week hem zwaar valt. „Je bent een marathon aan het lopen en je ziet alleen maar die finishlijn”, vertelt Myjer. „Je bent niet bezig met de pijntjes en de verzuring, maar alleen maar met die finishlijn.”

In de documentaire, die eerder dit jaar werd uitgezonden, is Myjers leven van uitersten te zien. Hij stond 100 keer in Carré, maar miste in diezelfde tijd wel zijn vrouw en kinderen na het spelen voor een volle zaal. Ook kampte hij met fysieke pijn omdat zijn lichaam niet meer mee wilde werken na tumoren in zijn ruggenmerg. „De balans was ik kwijt”, vervolgt hij.

Toch gaat Myjer nog wel het podium op. Dat zou dan niet meer drie keer per week zijn, maar maximaal één keer.