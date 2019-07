Klim naar het licht

Hedendaagse namen als Marc Mulders, Jan Dibbets en Gijs Vrieling werden afgelopen jaren toegevoegd aan de lijst van zestig kunstenaars die aan het monument werkten, onder wie Jan Toorop, Mari Andriessen en Han Bijvoet.

Via spannende spiltrappen, gewelven, kerkklok-kamers en de enorme koepel kunnen bezoekers deze zomer door de torens naar boven klimmen. Bovenop de torens, voor de gelegenheid met een luchtbrug aan elkaar verbonden, wacht een spectaculair uitzicht. Dan is er nog de kerk zelf met zijn kunstschatten en het KathedraalMuseum in de crypte. Voor de klim kunt u het beste vooraf boeken: www.klimnaarhetlicht.nl

Haarlem, t/m 31 september