’Niet meer aan denken’ Wielercommentator Gio Lippens schrijft roman over verstoorde vader-dochter relatie

Door Eline Verburg

Gio Lippens: ’Die gevaarlijke bocht bij Stavelot in de Ardennen bestaat echt.’ Ⓒ Anko Stoffels

Sportverslaggevers die ’boekjes’ schrijven: het is een genre apart, met als aanvoerder Mart Smeets en zijn gebundelde columns. Zo wilde Gio Lippens het dus niet. De wielercommentator maakt serieus werk van een auteurscarrière. Deze week verschijnt zijn tweede roman: Niet meer aan denken. En ja, er komen racefietsen in voor. „Maar fictie is veel mooier dan schrijven over sport.”