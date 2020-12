Acute blindedarmontsteking velt Hélène Hendriks

„Hélène heeft een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen naar aanleiding van een ingreep in verband met een acute blindedarmontsteking. Gelukkig herstelt Hélène goed van de ingreep en is ze inmiddels weer thuis”, aldus de woordvoerder. Ze voegt daar aan toe: „We verwachten dat Hélène binnen afzienbare tijd weer bij VI te zien is, wanneer precies maken we op een later moment bekend.”

Johan Derksen verving Hélène maandag bij een bezoek aan een voetbalvereniging in Grolloo, waar Derksen woont. Op de vraag van tafelgenoot René van der Gijp hem vroeg wat er precies aan de hand was, antwoordde de besnorde voetbalcommentator: „In verband met de privacywetgeving mag ik daar geen mededelingen over doen.”