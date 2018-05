Waylon en Bibi Breijman verwachten kindje!

In de tekst bij de foto liet Bibi vervolgens niets aan onduidelijkheid over. Bij het sommetje ’1+1=’ typte ze de emoji van een babygezichtje als antwoord. De vlogster, die een tijdlang geen video’s plaatste omdat ze een burn-out had, vertelde haar nieuws bovendien op haar YouTube-kanaal.

„Ik vind het echt heel eng om uit te spreken, omdat ik het al die maanden geheim moest houden. Ik ben wel wat misselijk en dat is zacht uitgedrukt en ik heb ook in het ziekenhuis gelegen. De kans dat het uitlekt, ligt dan ook op de loer, vandaar dat ik jullie al achttien keer vertel wat ik nu vertel”, legt ze uit.

It takes 2!

Breijman laat weten ook weer rustig het vloggen op te pakken. „Ik zie jullie van de week misschien weer in een nieuwe vlog, ik ben op mijn gemakje bezig met het editen van een vakantievlogje, dus ik zie jullie snel weer.”

De twee leerden elkaar kennen tijdens opnames van It Takes 2, waar Waylon het voormalige Oh Oh Cherso-sterretje in hun gezamenlijke duetten tot grote zanghoogten wist te brengen.Toen Bibi burn-out raakte doordat ze teveel hooi op haar vork nam, steunde Waylon haar en nam het voor haar op tegen Peter R. de Vries en Marc van der Linden.

Tweede kind

Hun liefde werd vorig jaar november bekendgemaakt, op dezelfde dag dat duidelijk werd dat de zanger Nederland in mei zal vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Nu gaat Waylon dus niet alleen stapelverliefd naar het Songfestival, maar ook als toekomstige vader. Dat is hij niet voor de eerste keer: op zijn 21e kreeg hij al een zoon Dylan (15).

Waylon zei hierover in een interview met Linda Meiden in 2015 dat hij veel gemist heeft in het leven van zijn zoon. „Ik durf mezelf soms niet eens vader te noemen, weet je dat?”. Hij gaf toen ook aan dat hij nog zoveel dromen had waar te maken, en zichzelf veel te jong vond om vader te zijn. Nu de 35-jarige inmiddels een succesvolle carrière heeft en zelfs voor de tweede keer naar het Eurosongfestival mag afreizen, kan hij zich hopelijk dit keer wel vol op het vaderschap storten.