’Sylvie kan huis niet in na ontploffing’

Volgens de Duitse fotograaf Darius was er vandaag plotseling een gigantische knal te horen en is de bank die zich onder het appartement van Sylvie bevindt, zwaar beschadigd geraakt door de explosie. „Overal ligt glas, het is een enorme ravage.”

Het Duitse blad Bild heeft beelden en weet te melden dat het om een bankroof gaat: de dader heeft afgelopen nacht om half vier een pinautomaat tot ontploffen gebracht en wist met de inhoud op een motor te ontkomen. Bewoners van het complex schrokken wakker van de knal en waarschuwden de politie, die met zeven politiewagens uitrukte.

De bewoners van de luxe appartementen mogen hun woning voorlopig niet in. „De appartementen lijken onbeschadigd, maar er moet een expert naar kijken om het te onderzoeken en dat met zekerheid vast te stellen. Tot die tijd moeten de bewoners buiten blijven.”

Wat dat betreft heeft La Meis een geluk bij een ongeluk; volgens de fotograaf is zij juist vrijdag naar Madrid gevlogen voor een paar dagen vakantie.