’Voor KIM moesten we sterk zijn’

Tino en zijn vriendin Kimberley staan zijn moeder Mop bij. Ⓒ Albert den Iseger

Hitzanger TINO MARTIN beleefde gisteren de meest trieste dag van zijn leven, toen hij in de regen in Den Haag afscheid moest nemen van zijn zus KIM VAN DER VALK. Zij overleed vorige week, in de bloei van haar leven, slechts 41 jaar oud aan botkanker.