Cilly Dartell geeft gezondheidsupdate

„Het gaat goed! Zeven weken geleden is de chemo stopgezet en krijg ik alleen nog om de zes weken immuuntherapie. Het leven zonder chemo is beduidend leuker en de immuuntherapie is heel goed te doen”, legt Cilly uit.

Ze voegt daar aan toe: „Ik heb zojuist een tussentijdse scan gehad en op de vraag aan de medici hoe het eruit ziet, werd het volgende antwoord gegeven: ‘alles lijkt stabiel, heel goed nieuws dus’. Kortom er zit weer leven in de oude dartel 😁.”

Cilly maakte in mei bekend opnieuw getroffen te zijn door longkanker. Door de coronapandemie startte ze in plaats van in Nederland in de Amerikaanse staat Florida, waar ze met haar man woont, de behandeling. De voormalig Hart van Nederland-presentatrice werd in 2016 voor het eerst gediagnosticeerd met longkanker.