Hier gaan de Meilandjes nu wonen

Maandagavond was in Chateau Meiland te zien hoe Martien en Erica druk bezig waren met de verhuizing naar het voormalige huis van Kensington-drummer Niles Vandenberg. Het valt te hopen voor de Meilandjes dat ze de dozen nog niet verkocht hebben, want de volgende verhuizing staat alweer op stapel.

Deze keer hoeven ze niet dwars door Europa en zelfs niet dwars door het land, want hun nieuwe stulpje bevindt zich op 4 kilometer van hun huidige woning. De rietgedekte villa vlak bij bos en duinen, mét oprijlaan, heeft een vraagprijs van 1,7 miljoen euro.

Dat is een miljoen minder dan het eerder aangekochte huis in de badplaats, maar op de leefruimte hoeven ze niet in te leveren. Zo beschikt ook dit huis over vier slaapkamers, een keuken met alles erop en eraan, een dierenverblijf, een jacuzzi én een enorme tuin.

Daarnaast is er nog een tuinhuis dat voorzien is van een woon-, bad- en slaapkamer. Erica zal bovendien niet ontevreden zijn over het feit dat hier plavuizen liggen. Het ’goedkope’ kliklaminaat in hun huidige duinvilla kon namelijk op haar sterke afkeuring rekenen.