Waylon heeft mooiste trofee al binnen

Waylons vriendin Bibi Breijman maakte haar zwangerschap maandagavond wereldkundig. Wanneer ze is uitgerekend, is nog niet bekend.

Zij en Waylon kennen elkaar van het tweede seizoen van It Takes 2, maar de vonk sloeg pas eind vorig jaar over in de aanloop naar Waylons concertreeks Top 1000 Allertijden in Ahoy.